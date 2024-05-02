موعد مباراة الأهلي وضمك اليوم في دوري روشن

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره ضمك مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع ضمك على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 52 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز الراقي في 15 مواجهة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 6 لقاءات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 38 نقطة في رصيده، جمعهم مة خوضه 29 مباراو، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 11 مواجهة.

موعد مباراة الأهلي وضمك اليوم:

ويواجه الأهلي نظيره ضمك في تمام 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة ضمك والأهلي عبر SSC1 SD، وتطبيق شاهد.

جدير بالذكر أن آخر مباراة بين الأهلي وضمك انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، والتي أقيمت بالأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.