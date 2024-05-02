الصناعة: 78% من المصانع المنتجة للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه ملتزمة بالمعايير

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع ​​​​​​​​​​​​​​​​​الهيئة السعودية للمواصفات (SASOGOV) والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) حملة رقابية على 9 مصانع مُنتجة للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه.

خلال أعمال الحملة جرى التأكد من التزام المصانع التسع بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة لسلامة المنتجات، كما تم وضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات.

وقد أسفر الحملة عن التزام 78% من المصانع بالاشتراطات والمعايير اللازمة لسلامة المنتجات، فيما بلغ عدد المنتجات المستهدفة 12 منتجًا، بنسبة مطابقة بلغت 83%.