اقتحام حرم جامعة كاليفورنيا أمنيًا واعتقال طلاب

أكد شهود عيان لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الخميس، إن قوات الشرطة اقتحمت حرم جامعة كاليفورنيا لفض اعتصام الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن قوات الشرطة نفذت حملة اعتقالات في صفوف الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من داخل حرم الجامعة، موضحة أنه لا يعرف بعد عدد الطلاب الذين تم اعتقالهم.

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وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أنه سمع صراخ المتظاهرين وهتافاتهم أثناء اقتحام قوات الشرطة لحرم الجامعة واعتقال عددًا منهم.

وأكدت “سي إن إن” على أن الاعتصام في جامعة كاليفورنيا كان سلميًا ولم يشهد أي مشاحنات أو مضايقات قبل اقتحام قوات الشرطة، التي نفذت حملة الاعتقالات وابتعدت عن حرم الجامعة، لكنها ظلت في محيط الاعتصام.