أمانة المنطقة الشرقية تدشن ممشى الفاتح لخدمة سكان القطيف

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بلدية محافظة القطيف، ممشى الفاتح في سيهات، ليُضاف إلى قائمة المرافق الترفيهية التي تُثري المشهد الحضاري وتُعزز جودة الحياة في المنطقة.

يُجسد ممشى الفاتح إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية الهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق الترفيهية تلبيةً لتطلعات المجتمع واحتياجاته.

يُمتد الممشى بطول 1226 متراً، وبعرض 3 أمتار، مُزودًا بمسار للدرجات بعرض 4 أمتار، ومسطحات خضراء بمساحة 4332 مترًا مربعًا، ما يُشكل واحة خضراء تُضفي على المكان رونقًا خاصًا.

وتُزين المساحات الخضراء 1630 شجرة وشجيرة، إلى جانب 500 متر مربع من الزهور، و 60 حوضًا زراعيًا، إضافة إلى 34 عمود إنارة ديكوري تُضفي على المكان لمسة جمالية.

تُؤكد الأمانة على حرصها على إقامة المماشي في مختلف المواقع، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الخدمات الحديثة المتكاملة، وتشجيع ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة للحفاظ على اللياقة البدنية والصحية.