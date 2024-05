6 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل

حددت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، 6 لاعبين لتتنافس على جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل.

ويتواجد كاي هافيرتز لاعب آرسنال، في قائمة اللاعبين، ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، جمعهم من خوضه 35 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر مثلهم.

بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 79 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة عن آرسنال المتصدر، ومؤجل لها مباراة، وخاض الفريق السماوي 34 مباراة، حيث فاز في 24 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، فيما خسر في 3 لقاءات.

1- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

2- جفارديول (مانشستر سيتي).

3- كاي هافيرتز (آرسنال).

4- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

5- كول بالمر (تشيلسي).

6- جوردان بيكفورد (إيفرتون).

