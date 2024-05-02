25 ألف شجرة جاكاراندا تُحول عسير إلى منظر طبيعي خلاب

تعتبر منطقة عسير واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في السعودية، حيث تتميز بمناظر خلابة وتضاريس متنوعة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، ومن أهم ما يميز المنطقة هي انتشار أشجار الجاكرندا والتي يتجاوز عددها الـ25 ألف شجرة، مما يضفي لوناً أزرق جميل ويعطر الجو برائحة رائعة.

تنتشر هذه الأشجار بكثرة في مدينة أبها بالتحديد، وقد أصبحت هذه الأشجار علامة مميزة للمدينة، حيث تتفتح أزهارها المذهلة باللون الأرجواني في فصل الربيع، وتستمر لعدة أسابيع، لتجذب السياح والمصورين من كل مكان لالتقاط صور مذهلة لهذه الأزهار الرائعة.

ولا يقتصر جمال أشجار الجاكرندا على مظهرها الخارجي فقط، بل إنها تحمل أهمية بيئية كبيرة أيضاً، فهي تلعب دوراً هاماً في تثبيت التربة ومنع انجرافها بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، كما أنها توفر الظل وتساهم في تحسين جودة الهواء وزيادة نسبة الأكسجين فيه.

وبفضل جهود الحكومة السعودية الدائمة للحفاظ على الجمال الطبيعي للمنطقة، يتم الاهتمام بأشجار الجاكرندا بشكل كبير، حيث تتم زراعتها في أماكن مختلفة من المنطقة ورعايتها بشكل دوري لضمان استمرار وجودها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وفي الختام، فإن أشجار الجاكرندا المنتشرة في منطقة عسير تعد إحدى العلامات الفارقة للمكان وتضفي عليه جمالاً وروعة تزيده سحراً وجاذبية للزوار من مختلف الجنسيات والثقافات.