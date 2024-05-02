ضمك يُعلن إصابة طارق حامد ومده غيابه

أعلن نادي ضمك اليوم الخميس، عن غياب طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لنهاية الموسم الجاري بسبب معاناته من الإصابة.

وأوضح نادي ضمك عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها طارق حامد، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية.

وأشار ضمك في بيانه بأن طارق حامد سيغيب عن الفريق لمدة 4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة المذكورة، وبهذا فأن اللاعب انتهى موسمه مع الفريق لأن آخر مباراة سيخوضها ستكون أمام الرائد يوم 27 مايو الجاري.

وسيخوض ضمك مباراة اليوم أمام الأهلي على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي. طالع الموعد من هنا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 52 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز الراقي في 15 مواجهة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 6 لقاءات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 38 نقطة في رصيده، جمعهم مة خوضه 29 مباراو، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 11 مواجهة.