“دار” يكشف عن أسعار الفائدة بالبنوك للتمويل العقاري خلال مايو

كشف تطبيق “دار” عن أسعار الفائدة في البنوك السعودية للتمويل العقاري خلال شهر مايو الجاري.

وبحسب التقرير الشهري الذي يصدره “دار” جاء بنك الجزيرة الأقل فائدة بـ 3.89% يليه البنك السعودي الفرنسي بفائدة بلغت 3.99%، ثم البنك السعودي للاستثمار بنسبة 4.16%، وجاء بنك “ANB” في الترتيب الرابع بنسبة 4.16.

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وتساوت نسبة الفائدة في بنك الرياض والأول ساب بنسبة 4.2% يليهما، مصرف الراجحي بنسبة 4.37، ثم بنك البلاد بنسبة 4.5%.

وجاء مصرف الإنماء في الترتيب التاسع بنسبة 4.62%، بينما تصدر البنك الأهلي “SNB” قائمة الأعلى فائدة بنسبة 4.73%