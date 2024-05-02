كاف يُبلغ الاتحاد المغربي بقراره بتأهل نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد المغربي، عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة نهضة بركان أمام اتحاد العاصمة في بطولة الكونفدرالية، اليوم الخميس.

وانسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة نهضة بركان بسبب أزمة قمصان الأخير، التي تتضمن خريطة صحاري المغرب وهي سبب نزاع سياسي بين البلدين.

فيما تم ألغاء مباراة الذهاب في الجزائر بسبب نفس الأزمة، وهي تمسك فريق المغرب بخوض المباراة بالقميص المصدق من كاف منذ بداية البطولة، في حين بأن الفريق الجزائري صمم قمصان جديدة خالية من الخريطة محل نزاع البلدين.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المغربي بيان رسمي عبر منصة “أكس” بأن كاف قرر هزيمة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة اهداف دون رد، واحال ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية اضافية محتملة.

وكان نادي الزمالك حجز مقعده في دور النهائي من بطولة الكونفدرالية، وذلك بعدما تخطى عقبة دريمز الغاني بنتيجة 3/0 بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب.

بيان الاتحاد المغربي بشأن قرار كاف لمباراة اتحاد العاصمة:

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الخميس 2 مايو 2024 بقرار لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي عقدت اجتماعها يوم أمس الأربعاء حيث قررت باجماع أعضائها مايلي؛

-خسارة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة اهداف دون رد.

-إحالة ملف المباراة الى لجنة الأنضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة.

تأهل فريق نهضة بركان رسميًا الى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الافريقي لمواجهة الزمالك المصري يوم 12 مايو بالملعب البلدي بمدينة بركان ومباراة الاياب يوم 19 مايو بالقاهرة.