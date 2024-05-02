تشيلسي يرغب في عودة كونتي لقيادة الفريق

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي، في استعاده مدرب الفريق السابق، الإيطالي أنطونيو كونتي، ليأتي خلفًا لـ ماوريسيو بوتشيتينو المدرب الحالي.

ووفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية فأن نادي تشيلسي يجري مفاوضات مع كونتي في الوقت الحالي، من أجل تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط بوتشيتينو بعقد مع نادي تشيلسي لمدة عام، بخلاف الموسم الجاري.

وكان كونتي رحل عن منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في عام 2018، وذلك بعدما قضى موسمين مع البلوز، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 48 نقطة في رصيده، جمعهم من 33 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 11 مرة.

جدير بالذكر أن تشيلسي سيواجه نظيره توتنهام مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.