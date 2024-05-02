مداهمة الـ3 فجرًا تُطيح بعمالة يمارسون الغش التجاري داخل مزرعة بحريملاء

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن ضبط الفرق الرقابية التابعة لها، لعمالة مخالفة في مزرعة بمحافظة حريملاء تمارس الغش التجاري بتغيير تواريخ الصلاحية لمنتجات غذائية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أنه نفذت مداهمة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وشرطة محافظة حريملاء، في الثالثة فجرًا.

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وقادت المداهمة الفرق الرقابية إلى الموقع المخالف بعد عمليات تتبع لمصدر منتجات منتهية الصلاحية تم ضبطها بحوزة وافدين “قبل ساعات قليلة من المداهمة”.

وأوضحت أنه تم على الفور جمع الأدلة والمعلومات عن الموقع المخالف المعد للغش في تواريخ الصلاحية، ومباشرته من قبل الفرق الرقابية المشتركة.

وذكرت الوزارة أن المضبوطات شملت على 248 ألف منتج مكعب مرق الدجاج “زنة 8 جرام”، و 4600 منتج رقائق البطاطس، و 2900 صلصة الصويا، و 1500 صلصة مكرونة، تم ضبطها وحجزها تمهيدًا لإتلافها، كما جرى ضبط جهاز ليزر يستخدم في طباعة تواريخ إنتاج جديدة.

وأكدت أنه إحالة العمالة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وجددت الوزارة تأكيدها على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات بحقهم، حيث ينص النظام على إيقاع عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.