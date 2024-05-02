أندية سعودية وقطرية تتنافس على ضم لاعب برشلونة السابق

كشفت صحيفة فوتو سبور التركية عن تنافس الدوري السعودي مع نظيره القطري لضم لاعب برشلونة السابق، وسيفاسبور الحالي.

وأشارت الصحفية إلى أن الألباني راي ماناج، مهاجم سيفاس سبور التركي، تلقى عددًا من العروض السعودية والقطرية بشأن ضمه في الصيف.

وأوضحت إلى أن ماناج تلقى عروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين يورو، وينتظر النادي نهاية الموسم الحالي، لرؤية جميع العروض.

ويرتبط الألباني ماناج صاحب الـ 27 عامًا، بعقد مع نادي سيفاس سبور حتى 30 يونيو 2026.

وسجل الألباني ماناج 18 هدفًا مع فريق سيفاس سبور خلال مشاركته في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ويحتل سيفاس سبور المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي، ولديه 48 نقطة، حصيلة 34 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مثلهم، فيما تعرض للهزيمة في 10 مباريات.

جدير بالذكر أن جالطة سراي يتصدر جدول ترتيب الدوري التركي، ولديه 93 نقطة في رصيده 93 نقطة، حيث فاز في 30 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، فيما خسر في مواجهة.