القبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات بعسير

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، ألقاء القبض على 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.