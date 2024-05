باريس سان جيرمان يُعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لوكاس هيرنانديز بتمزق في الرباط الصليبي.

وتعرض هيرنانديز للإصابة خلال مشاركته مع فريقه في مباراة بوروسيا دورتموند، التي أقيمت أمس الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان بأن لوكاس هيرنانديز تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى بعد خروجه مصابًا خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

وأكد بأن الفحص بالرنين المغناطيسي الذي تم إجراؤه اليوم التشخيص الذي أجراه أطباء النادي مساء الأربعاء.

وأوضح النادي بأن اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد موعد.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان تعرض للهزيمة أمام بوروسيا دورتموند، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Lucas, you'll come back even stronger. We're all with you. ❤️💙

👊 @LucasHernandez pic.twitter.com/hpzfA6hLQa

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 2, 2024