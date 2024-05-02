بايدن: احتجاجات الجامعات لن تغير موقفي من غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاحتجاجات التي تشهدها عدة جامعات أمريكية حاليًا لن تغير موقفه من الحرب على غزة، بينما أكد -بإيجاز- أنه لن يقبل أيضًا تدخل الحرس الوطني في فض اعتصامات طلاب الجامعات.

وفي تصريحات مقتضبة اليوم الخميس حول الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات في الولايات المتحدة، أضاف “بايدن”: “الولايات المتحدة ليست أمة استبدادية حتى تُسكت الناس أو تسحق المعارضة”.

وبينما شدد على أن الاحتجاجات السلمية هي أفضل التقاليد التي تحافظ عليها الولايات المتحدة، قال: “ولكن لسنا أيضًا بلدًا خارجًا عن القانون، فالنظام يجب أن يسود”.

ومنتقدًا ما تخلل الاحتجاجات من مواجهات عنيفة، قال: “الشعب الأمريكي تأذى، والتخريب، والتعدي على ممتلكات الغير، وتحطيم النوافذ، وإغلاق الحرم الجامعي، وإلغاء الفصول الدراسية والتخرج بالإجبار لا تمت للاحتجاج السلمي بصلة”.