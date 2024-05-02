وزير الخارجية يستعرض مع أمين المكتب الدولي للمعارض استعدادات السعودية لـ”إكسبو 2030″

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم الخميس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض استعدادات المملكة وتجهيزاتها لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030 تحت شعار: “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”.

كما تم مناقشة تكثيف التنسيق بين المملكة والمكتب الدولي للمعارض، وكافة الجهات المحلية والدولية لتقديم نسخة استثنائية في إكسبو الرياض 2030.

حضر الاجتماع رئيس وحدة إكسبو في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالله بن خميس.