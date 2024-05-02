تقرير أممي يكشف حجم الدمار في غزة: إعادة الإعمار قد تستغرق 80 عاماً

أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة.

فقد سبَب القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو سبعة أشهر خسائر بمليارات الدولارات وأدى لتحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام، حيث أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن الدمار جعل قطاع غزة “مثل سطح القمر”.

وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمرت في الصراع الدائر منذ هجوم لحركة (حماس) على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.

وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى “قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل”.

ولكن التقرير ذكر أنه في أفضل سيناريو ممكن بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040.