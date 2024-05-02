“شات جي بي تي” يتيح ميزة “الذاكرة” لتحسين تجربة المستخدمين

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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

2 مايو 2024

“شات جي بي تي” يتيح ميزة “الذاكرة” لتحسين تجربة المستخدمين

منوعات
“شات جي بي تي” يتيح ميزة “الذاكرة” لتحسين تجربة المستخدمين FILE PHOTO: ChatGPT logo is seen in this illustration taken, February 3, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

أعلنت OpenAI إطلاق ميزة جديدة لروبوت الدردشة ChatGPT تُعرف باسم “الذاكرة”.

تُتيح هذه الميزة لـ ChatGPT تذكر معلومات محددة عن المستخدمين، مثل اهتماماتهم وتفضيلاتهم، وتقديم استجابات أكثر ملاءمة وشخصية في المحادثات اللاحقة.

تتوفر ميزة “الذاكرة” حاليًا لمستخدمي خطة Plus في جميع أنحاء العالم، باستثناء الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وتخطط OpenAI لتوسيع نطاق التوفر ليشمل مستخدمي خطط فرق العمل وعملاء الشركات، بالإضافة إلى روبوتات GPT المخصصة المتاحة من متجر GPT.

وتعمل ميزة “الذاكرة” بطريقتين:

-إدخال المعلومات بشكل مباشر: يمكن للمستخدمين تزويد ChatGPT بمعلومات محددة عن أنفسهم، مثل وظائفهم أو أماكن عملهم أو لغات البرمجة المفضلة أو اهتماماتهم الشخصية.

-التعلم من خلال المحادثات: يستطيع ChatGPT أيضًا استخلاص المعلومات والتفاصيل ذات الصلة من خلال المحادثات مع المستخدمين.

تم الإعلان عن هذه الميزة في منتصف شهر فبراير الماضي، وكانت تحت التجربة قبل ذلك.

وتُدرك OpenAI مخاوف الخصوصية التي قد تثيرها ميزة “الذاكرة”، وتم تصميم الميزة لتجاهل تسجيل المعلومات الحساسة تلقائيًا، كما يمكن للمستخدمين التحكم الكامل في المعلومات التي يتم تخزينها، مع إمكانية تعديلها أو حذفها أو تعطيل الميزة تمامًا من الإعدادات.

تُعد الميزة الجديدة إضافة قيّمة لـChatGPT، حيث تُقدم تجربة مستخدم أكثر سهولة وكفاءة، مع التزام OpenAI بحماية خصوصية المستخدمين، تُمثل هذه الميزة خطوة هامة نحو تطوير روبوتات دردشة ذكية وفعالة بشكل متزايد.

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