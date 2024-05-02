“شات جي بي تي” يتيح ميزة “الذاكرة” لتحسين تجربة المستخدمين

أعلنت OpenAI إطلاق ميزة جديدة لروبوت الدردشة ChatGPT تُعرف باسم “الذاكرة”.

تُتيح هذه الميزة لـ ChatGPT تذكر معلومات محددة عن المستخدمين، مثل اهتماماتهم وتفضيلاتهم، وتقديم استجابات أكثر ملاءمة وشخصية في المحادثات اللاحقة.

تتوفر ميزة “الذاكرة” حاليًا لمستخدمي خطة Plus في جميع أنحاء العالم، باستثناء الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وتخطط OpenAI لتوسيع نطاق التوفر ليشمل مستخدمي خطط فرق العمل وعملاء الشركات، بالإضافة إلى روبوتات GPT المخصصة المتاحة من متجر GPT.

وتعمل ميزة “الذاكرة” بطريقتين:

-إدخال المعلومات بشكل مباشر: يمكن للمستخدمين تزويد ChatGPT بمعلومات محددة عن أنفسهم، مثل وظائفهم أو أماكن عملهم أو لغات البرمجة المفضلة أو اهتماماتهم الشخصية.

-التعلم من خلال المحادثات: يستطيع ChatGPT أيضًا استخلاص المعلومات والتفاصيل ذات الصلة من خلال المحادثات مع المستخدمين.

تم الإعلان عن هذه الميزة في منتصف شهر فبراير الماضي، وكانت تحت التجربة قبل ذلك.

وتُدرك OpenAI مخاوف الخصوصية التي قد تثيرها ميزة “الذاكرة”، وتم تصميم الميزة لتجاهل تسجيل المعلومات الحساسة تلقائيًا، كما يمكن للمستخدمين التحكم الكامل في المعلومات التي يتم تخزينها، مع إمكانية تعديلها أو حذفها أو تعطيل الميزة تمامًا من الإعدادات.

تُعد الميزة الجديدة إضافة قيّمة لـChatGPT، حيث تُقدم تجربة مستخدم أكثر سهولة وكفاءة، مع التزام OpenAI بحماية خصوصية المستخدمين، تُمثل هذه الميزة خطوة هامة نحو تطوير روبوتات دردشة ذكية وفعالة بشكل متزايد.