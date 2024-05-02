موعد عودة نجم نيوكاسل للملاعب بعد الإيقاف

كشفت شبكة “سكاى سبورتس” الإنجليزية أن ساندرو تونالي لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، بسبب 50 مخالفة لقواعد المراهنة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

انضم تونالي إلى نيوكاسل في صفقة بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني من ميلان في الصيف الماضي، وهو ممنوع حاليًا من المشاركة في كرة القدم حتى أغسطس 2024 بسبب المراهنة على المباريات في إيطاليا.

وكشفت الشبكة أن اللاعب الإيطالى تم اتهامه بارتكاب 50 انتهاكًا آخر لقاعدة الاتحاد الإنجليزي بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم بين 12 أغسطس 2023 و12 أكتوبر 2023، بعد انضمامه إلى فريق المكابيس.

وأوضحت أن الحظر تم تعليقه لمدة شهرين حتى نهاية موسم 2024-25، مما يعني أنه سيتم حظره من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لتلك الفترة من الوقت إذا ارتكب مخالفة أخرى، لكنه سيكون قادرًا على العودة اعتبارًا من 27 أغسطس مع وجود شهرين من العقاب مع إيقاف التنفيذ.