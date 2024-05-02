5 أسباب وراء سوء الحالة النفسية للعاملين في بيئة العمل

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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

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فريق التحرير

2 مايو 2024

5 أسباب وراء سوء الحالة النفسية للعاملين في بيئة العمل

مقالات متخصصة
5 أسباب وراء سوء الحالة النفسية للعاملين في بيئة العمل

هشام جمال القاضي – أخصائي التدريب والتطوير

تؤثّر الحالة النفسية للعاملين على بيئة العمل ومستوى الإنتاجية ومعدّلات الإنجاز سلباً وإيجاباً، وترتبط الحالة النفسية في حالتها الصحية والجيدة، لدى معظم العاملين في الشركة أو الكيان المؤسسي، بالقدرة على التقدم في العمل.

ويجب أن تحرص المؤسسات والشركات على رفع أي أعباء نفسية مرتبطة بظروف العمل الداخلية عن العاملين، حرصاً على صالحها وصالح العاملين، باعتبارهم العمود الفقري لنجاح أي كيان.

وتتعدّد الظروف المرتبطة ببيئة العمل وتؤثر بالسلب على العاملين؛ من بينها انعدام الأمان في بيئة العمل الذي يؤثّر بشكل سلبي للغاية على العاملين، وينعكس على أدائهم ومستوى إنتاجيتهم، وأيضاً عدم وضوح المهام الوظيفية للعاملين.

وكثرة الاستغناءات عن العاملين التي تترك انطباعاً سلبياً عن الكيان، وتضطر العاملين إلى جعل انتباهم وتفكيرهم منصباً في الأساس على البحث عن عمل آخر والانتقال إلى مكان منافس أو مجال عمل جديد، وليس التركيز على تطوير أدائهم والعمل على زيادة مستويات الإنجاز التي تكون فيها المكاسب قاسماً مشتركاً يعود بالنفع على المؤسسة أو الشركة والعاملين.

هناك أسباب أخرى تسبّب سوء الحالة النفسية للعاملين ترتبط بضغط العمل المتواصل، ويجب تخفيف العبء عنهم من خلال تبادل العمل مع موظفين آخرين، ومن المهم أيضاً رصد المكافآت المادية وشهادات التكريم والخبرة المتوالية للمجيدين، وزيادة جرعات التشجيع المعنوي للتخفيف من ضغط العمل، وتعزيز الصحة النفسية، بينما إهدار الحقوق المادية للعاملين يكون سبباً مهماً في سوء الحالة النفسية.

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