المحكمة الرياضية تفتح التحقيق فى قضية اتحاد العاصمة ضد نهضة بركان

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية بيانًا رسميًا اليوم، الخميس، بشأن الاستئناف المقدم من الاتحاد الجزائري، ونادي اتحاد العاصمة ضد الاتحاد المغربي، ونهضة بركان، والاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”.

وقالت المحكمة الرياضية الدولية في بيانها أن الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة قدما استئناف ضد قرارات الاتحاد الافريقي والتي طالبوا فيها النظر بالشق العاجل في القضية المنظورة لتعليق الحكم الصادر ضدهم، وتم رفض ذلك الطلب في السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي.

وأكدت المحكمة الرياضية الدولي أن المستأنفون يطلبون الإعلان عن القرار المطعون فيه والحكم عليه بأن قميص نهضة بركان، الذي يعتبره المستأنفون يمثل رسالة سياسية، مخالف للقوانين للعبة ولوائح الكاف وقواعد فيفا.

فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، يقوم الطرفان حاليًا بتبادل المذكرات المكتوبة ويجري الآن تعيين لجنة التحكيم التي ستفصل في هذا الأمر. وبمجرد تشكيل لجنة التحكيم، سيصدر تعليمات للمرحلة التالية من الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع.