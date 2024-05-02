إسرائيل ترد على تعليق تركيا المعاملات التجارية: أردوغان ينتهك الاتفاقات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وأضاف عبر منصة “إكس”: “هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلاً اتفاقات التجارة الدولية”.

وقال كاتس إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، عن مسؤولين تركيين قولهما إن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى إسرائيل ومنها.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الرئاسة ووزارتي الخارجية والتجارة في تركيا.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار في 2023.

وفرضت تركيا الشهر الماضي قيوداً تجارية على إسرائيل بسبب ما قالت إنه رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات إلى غزة واستمرار الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وقال أردوغان الشهر الماضي: “لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل فقد انتهى الأمر”، وذلك حينما سُئل عن التجارة المستمرة مع إسرائيل رغم اللهجة الحادة من أنقرة. لكنه لم يشر حينئذ إلى قطع أنقرة جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل.