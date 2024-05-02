منتخب العراق يهزم إندونسيا ويتأهل لأولمبياد باريس 2024

تأهل منتخب العراق لكرة القدم، إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصوله على المركز الثالث في كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، عقب فوزه المثير على نظيره منتخب إندونيسيا، بهدفين مقابل هدف، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.

كان منتخب إندونيسيا، البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه إيفان جينر، في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

ونجح المنتخب العراقي، في إدراك هدف التعادل سريعا، عن طريق اللاعب زيد تحسين، في الدقيقة 27 من زمن المباراة، واستمرت النتيجة على حالها، لتذهب إلى الأشواط الإضافية.

وسجل منتخب العراق، هدف الفوز في الدقيقة 96، عن طريق اللاعب علي جاسم.

ويلعب العراق في المجموعة الثانية بالأولمبياد، والتي تضم الأرجنتين، الفائزة بالميدالية الذهبية مرتين (2004 و2008)، والمغرب وأوكرانيا.