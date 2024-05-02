الأهلي يهزم ضمك برباعية في دوري روشن

حقق الأهلي فوزًا عريضًا على حساب ضمك في الجولة 30 من الدوري السعودي، موسم 2024-2023، برباعية مقابل هدف..

دخل لاعبو الراقي اللقاء عازمين على الفوز، حيث لم يستغرق الأمر منهم سوى 7 دقائق عندما سجل زياد الجهني أول الأهداف.جاء فراس البريكان بعد 4 دقائق وسجل الهدف الثاني من تمريرة زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

تحصل الفريق على ركلة جزاء نفذها رياض محرز بنجاح وسجل منها الهدف الثالث في الدقيقة 19.

اختتم فيرمينو رباعية الأهلي في الدقيقة 25، بعد صناعة هدف البريكان.

سجل أنتوليتش هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 62.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 55 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري قبل خوض لقاءه المؤجل أمام الهلال.

وسع الملكي الفارق مع التعاون رابع الترتيب إلى 4 نقاط، ومع الاتحاد صاحب المركز الخامس إلى 5 نقاط، ولديه الفرصة لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط في حال هزم الهلال.