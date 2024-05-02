وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد حفل تخريج الدفعة “103”

افتتح الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، مرافق كلية الملك فيصل الجوية في المجمعة، كما شهد حفل تخريج الدفعة (103) من طلبة الكلية.

يأتي ذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونيابةً عنه.

حضر الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، وأولياء أمور الخريجين.

وكان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان.

وفور وصول الأمير خالد بن سلمان الحفل، استمع لإيجاز عن مشروع الكلية، وما اشتمل عليه من مناطق إدارية وسكنية، ومرافق تعليمية وتدريبية، وبعد ذلك، التُقطت صورة تذكارية لسموه مع ضباط ومهندسي المشروع.

عقب ذلك، تجوّل في الكلية، واطلع على مرافقها التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات، والمرافق الفنية والعملياتية، وحظائر الطائرات، وورش الصيانة، والمرافق السكنية.

وبعد انتهاء جولة وزير الدفاع عُزف السلام الملكي، ثم تفضل برفع راية الكلية.

بعد ذلك، شهد وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة “103” من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، حيث بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد القوات الجوية كلمة عبَّر فيها عن ترحيبه بوزير الدفاع، وثمَّن تشريفه لحفل افتتاح المقر الجديد لكلية الملك فيصل الجوية في المجمعة، وتخريج الدفعة (103) من طلبتها، التي ضمت بين خريجيها عددًا من أبناء مملكة البحرين الشقيقة، والجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأوضح قائد القوات الجوية أن مشروع كلية الملك فيصل الجوية روعي فيه تطبيق أعلى المعايير التصميمية لبناء منشآت حديثة ومتطورة، لتبقى كلية الملك فيصل الجوية منارة من منارات التأهيل العسكري وعلوم الطيران الحديثة.

ثم شاهد وزير الدفاع والحضور عرضًا مرئيًا عن مراحل تنفيذ المشروع، وأهميته في تحسين جودة التعليم والتدريب، ثم تفضَّل بافتتاح المشروع.

تلا ذلك العرض العسكري، وألقى الطلبة نشيد الكلية، ثم سُلِّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من سمو قائد القوات الجوية.

وفي ختام الحفل، عُزف السلام الملكي، والتُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.