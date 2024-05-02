فيرمينو يعود للتسجيل بعد رقم سلبي

نجح البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي في إنهاء صياما دام طويلا بعدما سجل هدفا وصنع مثله في الشوط الأول ضد ضمك، اليوم الخميس، ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين

وصنع فيرمينو هدفا في الدقيقة العاشرة سجله فراس البريكان، قبل أن يسجل لفريقه بالدقيقة 25 من الشوط الأول.

وكان الأهلي تقدم بهدف زياد الجهني بالدقيقة السابعة ثم عزز البريكان تقدم فريفه، قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 19، ثم أحرز فيرمينو الرابع.

ويتمثل الرقم الرائع الذي حققه النجم البرازيلي في التسجيل والصناعة خلال مباراة واحدة للمرة الأولى منذ الانتصار على الطائي (4-1) يوم 24 فبراير/شباط الماضي، ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين.