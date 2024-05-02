استدعاء آلاف الأطنان من اللحوم المفرومة في أمريكا للاشتباه بتلوثها ببكتيريا خطيرة

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، الأربعاء، استدعاء عاجل لأكثر من 16 ألف رطل من منتجات لحوم البقر المفرومة النيئة المباعة في متاجر وول مارت بجميع أنحاء البلاد، وذلك لاحتمال تلوثها ببكتيريا الإشريكية القولونية.

وتمّ الكشف عن المشكلة من قبل شركة “Cargill Meat Solutions” في هازلتون بولاية بنسلفانيا، بعد أن تبيّن استخدام منتج لحم بقر مفصول عن غير قصد في إنتاج اللحم البقري المفروم الذي تمّ شحنه إلى متاجر وول مارت.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير مؤكدة عن حالات مرضية ناجمة عن استهلاك لحوم البقر المستدعاة، إلا أنّه يُنصح أي شخص يشعر بالقلق بالتواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

وتُعتبر الإشريكية القولونية بكتيريا خطيرة يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الجفاف والإسهال الدموي وتشنجات البطن، وقد تستمر هذه الأعراض لمدة تتراوح بين يومين وثمانية أيام (ثلاثة إلى أربعة أيام في المتوسط) بعد التعرض للبكتيريا.

وفي حين يتعافى معظم الأشخاص خلال أسبوع، إلا أنّه قد يُصاب البعض بنوع من الفشل الكلوي يُعرف باسم متلازمة انحلال الدم اليوريمي، وهي حالة خطيرة يمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر، ولكنّها أكثر شيوعًا عند الأطفال دون سن الخامسة وكبار السن.

وتتميز أعراض متلازمة انحلال الدم اليوريمي بسهولة ظهور الكدمات، الشحوب، وانخفاض كمية البول، ويجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور.

ودعت وزارة الزراعة الأمريكية أي شخص قام بشراء لحوم البقر المستدعاة إلى التخلص منها أو إعادتها إلى مكان الشراء دون استهلاكها.

وأكدت إدارة سلامة وتفتيش الأغذية على أهمية اتباع ممارسات التحضير الآمنة لمنتجات اللحوم النيئة، سواء كانت طازجة أو مجمدة، وذلك لمنع انتشار الأمراض المنقولة عبر الطعام، مثل الإشريكية القولونية.