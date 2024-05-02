تفاصيل طلب النصر قبل قمة الهلال

طلب نادي النصر، من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك.

وكشفت صحيفة “الرياضية” أن إدارة النصر تعهدت بدفع كافة المصاريف المالية لحكام نهائي كأس الملك، كما اشترط النصر أن يتم تعيين حكام من فئة النخبة على مستوى العالم، مؤكدة أن الاتحاد السعودي يشترط تقديم طلب تعيين طاقم تحكيم غير سعودي قبل أسبوعين على الأقل من موعد المباراة، بحيث يتم إيداع المبلغ المخصص عند تقديم الطلب، سواء في أرض الفريق أو خارجها، إضافة إلى إرفاق الحوالة أو تسليم شيك مع الطلب.

وذكرت الصحيفة أن قيمة طاقم الحكام الأجنبي المكون من 4 حكام، تبلغ 175 ألف ريال، في حين تبلغ قيمة الطاقم المكون من 5 حكام 219 ألف ريال.