الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني

تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي رغم استقرار الأسعار، في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأونصة، وتراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفضت الأسعار 130 دولارا منذ أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2311.20 دولار.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد توفر مؤشرات على الموقف الذي سيتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.