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فريق التحرير

3 مايو 2024

دراسة: نوبات الغضب تهدد بالوفاة

منوعات
دراسة: نوبات الغضب تهدد بالوفاة

وجدت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك أن الخلايا الموجودة في الأوعية الدموية لدى الأشخاص تتوقف عن العمل بشكل صحيح عندما يغضبون من الذكريات السيئة، وشملت الدراسة 280 مشاركًا قاموا بواحدة من أربع مهام عاطفية.

ويمكن أن يؤدي تلف الخلايا إلى تقييد تدفق الدم، مما قد يزيد الضغط على القلب ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وقالوا إنه يمكن أن يساهم أيضًا في الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

وقال الباحثون في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إن القلق والحزن لا يهددان نفس الأضرار الصحية التي يسببها الغضب.

وأوضح مؤلف الدراسة البروفيسور دايتشي شيمبو: “لقد ربطت دراسات أخرى مشاعر المشاعر السلبية مع الإصابة بنوبة قلبية أو غيرها من أحداث القلب والأوعية الدموية.

وتابع: “لقد رأينا أن إثارة حالة الغضب أدت إلى خلل في الأوعية الدموية وضعف وظيفة الأوعية الدموية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقد يساعد التحقيق في الروابط الأساسية في تحديد الأهداف الفعالة للتدخل.”

وقال البروفيسور غلين ليفين، من كلية بايلور للطب، عن النتائج: “تضيف هذه الدراسة إلى قاعدة الأدلة المتزايدة على أن الصحة العقلية يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية”.

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