قرية مصرية تنظم سباقا فريدا للحمير لمسافة 15 كيلومترا

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  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

3 مايو 2024

قرية مصرية تنظم سباقا فريدا للحمير لمسافة 15 كيلومترا

منوعات
قرية مصرية تنظم سباقا فريدا للحمير لمسافة 15 كيلومترا

شهدت قرية معصرة صاوي بمركز طامية في محافظة الفيوم المصرية مشهدًا فريدًا من نوعه، تمثل في تنظيم سباق غريب استخدم فيه الحمير بدلًا من الخيول، وذلك ضمن احتفالات أهالي القرية بمولد شعبي في قرية دندوت المجاورة.

شارك في السباق مجموعة من شباب القرية، حيث جهزوا حميرهم مسبقًا بوضع السروج والألجمة، لتنطلق بهم في رحلة ممتعة لمسافة 15 كيلومترًا، رافعةً أصواتهم بنغمات تحاكي سباقات الخيول العالمية.

انتشرت صور ومقاطع فيديو للسباق على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت أنظار الكثيرين من روادها، الذين تفاعلوا معها بإعجاب، مشيدين بروح الشباب المرحة وتقاليدهم المميزة في الاحتفال بالمناسبات الشعبية.

ويعدّ هذا السباق تقليدًا سنويًا يحرص شباب قرية معصرة صاوي على إحيائه، حيث يجتمعون في الليلة السابقة للمولد لتجهيز الحمير وتزيينها بالحناء، استعدادًا لخوض السباق في الصباح الباكر.

وعند الوصول إلى قرية دندوت، يترك الشباب حميرهم في مكان آمن، ويشاركون في فعاليات المولد الشعبي، من تناول المأكولات الشعبية، والاستمتاع بالألعاب، والاحتفال مع الأهالي، قبل أن يبدأ رحلة العودة إلى قريتهم.

يُجسّد هذا السباق الفريد روح التعاون والبهجة التي تسود بين أهالي قرية معصرة صاوي، وحرصهم على الحفاظ على تقاليدهم الشعبية الأصيلة، وإضفاء لمسة مميزة على احتفالاتهم بالموالد الشعبية.

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