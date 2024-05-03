قرية مصرية تنظم سباقا فريدا للحمير لمسافة 15 كيلومترا

شهدت قرية معصرة صاوي بمركز طامية في محافظة الفيوم المصرية مشهدًا فريدًا من نوعه، تمثل في تنظيم سباق غريب استخدم فيه الحمير بدلًا من الخيول، وذلك ضمن احتفالات أهالي القرية بمولد شعبي في قرية دندوت المجاورة.

شارك في السباق مجموعة من شباب القرية، حيث جهزوا حميرهم مسبقًا بوضع السروج والألجمة، لتنطلق بهم في رحلة ممتعة لمسافة 15 كيلومترًا، رافعةً أصواتهم بنغمات تحاكي سباقات الخيول العالمية.

انتشرت صور ومقاطع فيديو للسباق على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت أنظار الكثيرين من روادها، الذين تفاعلوا معها بإعجاب، مشيدين بروح الشباب المرحة وتقاليدهم المميزة في الاحتفال بالمناسبات الشعبية.

ويعدّ هذا السباق تقليدًا سنويًا يحرص شباب قرية معصرة صاوي على إحيائه، حيث يجتمعون في الليلة السابقة للمولد لتجهيز الحمير وتزيينها بالحناء، استعدادًا لخوض السباق في الصباح الباكر.

وعند الوصول إلى قرية دندوت، يترك الشباب حميرهم في مكان آمن، ويشاركون في فعاليات المولد الشعبي، من تناول المأكولات الشعبية، والاستمتاع بالألعاب، والاحتفال مع الأهالي، قبل أن يبدأ رحلة العودة إلى قريتهم.

يُجسّد هذا السباق الفريد روح التعاون والبهجة التي تسود بين أهالي قرية معصرة صاوي، وحرصهم على الحفاظ على تقاليدهم الشعبية الأصيلة، وإضفاء لمسة مميزة على احتفالاتهم بالموالد الشعبية.