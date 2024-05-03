كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بالتخطيط لشن هجمات ضد سفاراتها

اتهم جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، كوريا الشمالية بالتخطيط لهجمات “إرهابية” ضد سفارات سيول ومواطنيها في الخارج.

ورفعت كوريا الجنوبية، مستوى تأهب بعثاتها الدبلوماسية في خمس دول أبرزهم في الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وأوضح “كوريا الجنوبية”، إن كوريا الشمالية أرسلت عناصر إلى هذه الدول لتعزيز مراقبة السفارات الكورية الجنوبية وتقوم أيضاً بتحركات محددة مثل البحث عن مواطنين كوريين جنوبيين قد يصبحون هدفاً إرهابياً محتملاً.

واعتبر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي أنّ هذه التهديدات مرتبطة بموجة من انشقاقات مغتربين كوريين شماليين علقوا في الخارج خلال جائحة كورونا، ويسعون بأي وسيلة إلى تجنب العودة بعدما أعادت بيونغ يانغ فتح حدودها حالياً.