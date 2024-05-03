أسهم أوروبا تصعد وسط مكاسب كبرى لقطاع التكنولوجيا

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة، حيث ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، لكنه يتجه صوب انخفاض أسبوعي، مع مكاسب في مؤشر البنوك تجعله من أكبر الرابحين بين القطاعات.

وقفز سهم سوسيتيه جنرال 5.5 %، في حين صعد سهم كريدي أجريكول 3.7 % بعد قفزة بنحو 55 % في صافي ربح الربع الأول بما يفوق التوقعات، فيما ارتفع المؤشر الفرنسي 0.2 بالمئة.

ويُعد مؤشر شركات التكنولوجيا أكبر الرابحين حيث صعد 0.9 مدعوما بتجاوز شركة أبل نتائج وتوقعات الربع الثاني فضلا عن كشفها عن برنامج غير مسبوق لإعادة شراء الأسهم.