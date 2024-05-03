فاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثاني على التوالي

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب، مقابل انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وسجل المؤشر الخاص بالمنظمة 119.1 نقطة في أبريل، وهو أعلى بقليل مما كان عليه في مارس، حيث بلغ المستوى المعدل 118.8 نقطة.

ومع ذلك، فإن القراءة الحالية تمثل انخفاضا بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في فبراير.