ريف السعودية: 90% انخفاضا بتكاليف حصاد القمح والشعير بفضل الميكنة الزراعية

أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن وجود 90% انخفاضا بتكاليف حصاد القمح والشعير بفضل تقنية الميكنة الزراعية.

وأضاف “ريف السعودية”، أنه يجري العمل حاليًا على تطوير الميكنة في بقية المحاصيل البعلية.

وأوضح البرنامج، أن أبرز المناطق التي تستهدفها الخطة الوطنية لزراعة المحاصيل البعلية، والتي شملت كلاً من، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وذلك في المرحلة الأولى للخطة.

وتابع البرنامج: “بينما سيتم التركيز على بقية المناطق في المرحلة الثانية، بعد تحليل خريطة الهاطل المطري المحدّثة، فيما تشمل المحاصيل البعلية المستهدفة، الذرة الرفيعة، الدخن، السمسم، القمح، والشعير”.

وتهدف زراعة المحاصيل البعلية تهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، وإحلال نسبة من وارداتها، وزيادة ورفع إنتاجية المحاصيل البعلية في المناطق ذات الميز النسبية، باستخدام تقنيات حصاد المياه، وأساليب الري التكميلي الحديثة، مع زيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين سبل معيشتهم، بحسب البرنامج.