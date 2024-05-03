هيئة العقار تُحيل مُخالفًا لنظام البيع والتأجير على الخارطة للجهات المختصة

أحالت الهيئة العامة للعقار مخالف إلى الجهات المختصة بعد ثبوت مخالفته لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة والبدء في تسويق المشروع والإعلان عنه قبل الحصول على التراخيص اللازمة.

ونص النظام الذي أقره مجلس الوزراء برقم 196 وتاريخ 1445/03/04هـ وأعلن عنه في الجريدة الرسمية أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الهيئة العامة للعقار.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها من خلال فرقها الرقابية الإلكترونية والميدانية للتحقق من نظامية مزاولي الأنشطة العقارية ومطابقة الإعلانات للاشتراطات التنظيمية، لضمان تقديم خدمات عقارية نوعية للمستفيدين ورفع شفافية السوق العقاري وزيادة الموثوقية به.

ودعت الهيئة المهتمين في بدء أعمال التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة في المملكة إلى التقدم بطلب التأهيل واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والامتثال للضوابط والتعليمات والتشريعات التنظيمية التي من شأنها تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين به.