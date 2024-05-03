متخصص: انخفاض معدل التوالد في السعودية إلى 1.7 طفل لكل امرأة

قال الكاتب الصحفي بكري عساس، إن المملكة شهدت تغيراتٍ في سياساتها المتعلقة بالإنجاب، مشيرًا إلى أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أوضحت أن معدل التوالد في المملكة كان 6 أطفال لكل أسرة في العام 1950.

وكشف عساس في تصريحاته لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن معدل التوالد انخفض إلى 1.7 طفل لكل إمرأة في العام 2022 بمعدل 17 طفلًا لكل ألف سعودي.

وأشار إلى أن المعدل المقبول للتوالد في حدود 2 طفل لكل امرأة سنويًا، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التوالد يرجع لأسباب اجتماعية وثقافية متعددة، مثل تأخر سن الزواج ورغبة المرأة في تحقيق طموحاتها المهنية.