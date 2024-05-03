الصين تطلق مهمة غير مسبوقة إلى الجانب البعيد للقمر

أطلقت الصين، الجمعة، مركبة فضاء غير مأهولة في مهمة تستغرق شهرين تقريبا لإحضار عينات من الصخور والتربة من الجانب البعيد للقمر لتصبح بذلك أول دولة تقوم بهذه المحاولة الطموح.

وانطلق الصاروخ لونج مارش-5، أكبر صاروخ صيني، الساعة 0927 بتوقيت جرينتش من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي على جزيرة هاينان في جنوب الصين على متن المسبار تشانغ آه-6 الذي يزن ثمانية أطنان.

ومهمة المسبار هي الهبوط في حوض أيتكين في القطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر وجمع العينات وإعادتها للأرض مما قد يجعل الصين أول دولة تستعيد عينات من الجانب “الخفي” للقمر.

وحضر الإطلاق علماء ودبلوماسيون ومسؤولون في وكالة الفضاء من فرنسا وإيطاليا وباكستان ووكالة الفضاء الأوروبية، وكلها لديها حمولات على متن تشانغ آه-6 لدراسة القمر.

وبمجرد وصوله إلى القمر، سيقضي المسبار يومين في التنقيب عن عينات على عمق كيلومترين قبل العودة إلى الأرض، حيث من المتوقع أن يهبط في منطقة منغوليا الداخلية.