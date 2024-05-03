الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل البرامج التنموية في السلفادور

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزيرة خارجية جمهورية السلفادور، ألكسندرا هيل تينوكو، مذكرة تفاهم في مقر الصندوق بمدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى فتح مجالات للتعاون الإنمائي وتعزيز الدعم المالي لتمويل المشاريع والبرامج التنموية في جمهورية السلفادور.

حضر مراسم التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك والمبعوث الخاص بها إلى جمهورية السلفادور، سعادة السفير هيثم بن حسن المالكي، وكذلك سفير جمهورية السلفادور لدى المملكة، ريكاردو أرنيستو كوكالون ليفي.

وتتضمن مذكرة التفاهم عزم الصندوق السعودي للتنمية على توفير التمويل اللازم لمشروع معالجة المياه وتوليد الطاقة من خلال الغاز الحيوي المستخرج من مياه نهر أسيلواتي في جمهورية السلفادور، وسيتم التنسيق لتوقيع اتفاقية القرض بين الطرفين في المستقبل القريب.

تندرج هذه الشراكة ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية لدعم فرص النمو والازدهار في الدول النامية حول العالم، والمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير حلول مستدامة ذات أثر إيجابي على حياتهم.