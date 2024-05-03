إلزام المقيمين بالحصول على تصريح لدخول مكة المكرمة خلال موسم الحج

أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم الحج لهذا العام والتي تتطلب الحصول على تصاريح للمقيمين الذين يرغبون بالدخول إلى مكة المكرمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الإدارة والتنظيم الفعالين لتدفق الحجاج وتفادي حدوث أية اختناقات أو مشكلات أمنية محتملة.

ووفقاً لتعليمات الأمن العام، فإنه يتوجب على جميع المقيمين الذين ينوون دخول العاصمة المقدسة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك بدءاً من يوم السبت 25 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 4 مايو 2024.

ولن يسمح لأي شخص يحمل إقامة سارية المفعول بالوصول إلى مكة دون الحصول على تصريح دخول من جهة الاختصاص المسؤولة.

وتشمل التعليمات أيضاً إعادة المركبات والمقيمين الذين لا يمتلكون التصاريح المطلوبة إلى بلدانهم أو مناطق إقامتهم، سواء كانوا قادمين لأداء مناسك العمرة أو لغير ذلك من الأسباب.

وسيتم التعامل بحزم مع كل من يخالف هذه التعليمات ويتسلل إلى مكة بدون تصريح، حيث سيعتبر وجوده في المدينة المقدسة مخالفة تعرض صاحبها للعقاب.