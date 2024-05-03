إلزام المقيمين بالحصول على تصريح لدخول مكة المكرمة خلال موسم الحج

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    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

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    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

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    مايو - مايو

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

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    ملتقى الجودة الدولي

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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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  • 20 - 22
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    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

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    معرض الخدمات اللوجستيه

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

3 مايو 2024

إلزام المقيمين بالحصول على تصريح لدخول مكة المكرمة خلال موسم الحج

محليات
إلزام المقيمين بالحصول على تصريح لدخول مكة المكرمة خلال موسم الحج

أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم الحج لهذا العام والتي تتطلب الحصول على تصاريح للمقيمين الذين يرغبون بالدخول إلى مكة المكرمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الإدارة والتنظيم الفعالين لتدفق الحجاج وتفادي حدوث أية اختناقات أو مشكلات أمنية محتملة.

ووفقاً لتعليمات الأمن العام، فإنه يتوجب على جميع المقيمين الذين ينوون دخول العاصمة المقدسة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك بدءاً من يوم السبت 25 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 4 مايو 2024.

ولن يسمح لأي شخص يحمل إقامة سارية المفعول بالوصول إلى مكة دون الحصول على تصريح دخول من جهة الاختصاص المسؤولة.

وتشمل التعليمات أيضاً إعادة المركبات والمقيمين الذين لا يمتلكون التصاريح المطلوبة إلى بلدانهم أو مناطق إقامتهم، سواء كانوا قادمين لأداء مناسك العمرة أو لغير ذلك من الأسباب.

وسيتم التعامل بحزم مع كل من يخالف هذه التعليمات ويتسلل إلى مكة بدون تصريح، حيث سيعتبر وجوده في المدينة المقدسة مخالفة تعرض صاحبها للعقاب.

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