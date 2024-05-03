نجاح إطلاق أول قمر اصطناعي باكستاني لاستكشاف سطح القمر

أطلقت باكستان بنجاح أول مهمة فضائية لها إلى القمر من خلال إرسال قمر اصطناعي يعرف باسم (ICUBE-Q) على متن المركبة الفضائية الصينية تشانغ إي 6.

وقد تم تطوير هذا القمر الاصطناعي من قبل معهد تكنولوجيا الفضاء الباكستاني بالتعاون مع جامعة شنغهاي الوطنية ووكالة الفضاء الباكستانية “سوباركو”.

يتكون القمر الصناعي الباكستاني من مركبة مدارية مجهزة بنظام تصوير يتضمن كاميرات بصرية ستلتقط صوراً عالية الدقة لسطح القمر.

وستدور هذه المركبة حول القمر لأشهر عدة لجمع بيانات وصور مفصلة ودقيقة من جميع الجوانب والمواقع على سطح القمر.

الهدف الرئيسي وراء هذه المهمة الفضائية هو دعم البحث العلمي وتعزيز التقدم التكنولوجي وتحفيز المبادرات التعليمية في مجال استكشاف الفضاء.

ويأمل العلماء والمهندسون المشاركون في هذه المهمة أن تساهم البيانات والصور التي سيحصلون عليها من القمر الصناعي في زيادة فهم جيولوجيا القمر وتركيبته السطحية وتاريخ تطوره.