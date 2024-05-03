إحباط محاولات تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان والباحة والقصيم

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود، في منطقة جازان محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر بلغت 150 كجم، وقد اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة لتسليم المضبوطات للجهات المختصة.

وفي حادث منفصل، ألقت فرق مكافحة المخدرات القبض على مواطن في منطقة الباحة لترويجه كميات من مخدر الحشيش ومادة الأمفيتامين الخاضعة للتنظيم بالإضافة إلى أقراص يحظر تداولها، وقد تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم مواطنا آخر بتهمة الترويج لمادة الأمفيتامين المخدرة، وتم اتخاذ التدابير النظامية اللازمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتحث الجهات الأمنية الأفراد على الإبلاغ عن أي معلومات متوفرة بخصوص الأنشطة المتعلقة بعمليات تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال التواصل مع الأرقام المخصصة للطوارئ في المناطق المختلفة، ومنها الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و 999 في باقي مناطق المملكة، بالإضافة إلى رقم بلاغات مديرية مكافحة المخدرات 995، وعنوان البريد الإلكتروني المخصص لهذه الغاية [email protected].