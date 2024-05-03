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فريق التحرير

3 مايو 2024

قرد يُظهر مهاراته في استخدام نباتات طبية لعلاج جرح في وجهه

منوعات
قرد يُظهر مهاراته في استخدام نباتات طبية لعلاج جرح في وجهه

رصد فريق بحثي من العلماء أنثى قرد الأورانغاتون وهي تعالج جرحًا مفتوحًا على وجهها باستخدام نباتات طبية.

ويمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يلاحظ فيها الباحثون قردا يستخدم النباتات الطبية بهذا الشكل الواضح والفعال.

وتشير النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي إلى الأصول المحتملة لمعالجة الجروح عند البشر.

وأصيب القرد البالغ من العمر حوالي 30 عامًا بجرح عميق في وجهه بعدما سقط عليه غصن شجرة، حيث لوحظ أن القرد انخرط في سلوك فريد وغريب بعدما لاحظت إحدى الباحثات أنه يفرك لب أشجار عارشة معروفة محليًا باسم “أكار كونينغ” (فيبراوريا تينكتوريا) على الجرح.

وبدلاً من ابتلاع الأوراق الممضوغة كما تفعل القرود عادةً، قام القرد بوضع الأصابع المغطاة بالعصارة النباتية على الإصابة مباشرةً.

ولاحظ الباحثون أن الجرح اندمل بسرعة ملفتة للانتباه، حيث تعافى خلال خمسة أيام فقط ولم تتبق سوى ندبة طفيفة بعد أسبوعين.

ويشير تحليل الفريق إلى أن نبات “فيبراوريا تينكتوريا” يحتوي على مكونات طبيعية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وهي خصائص تجعله مثاليًا للاستخدام الموضعي في علاج الجروح.

يشتهر القرد السومطري، المعروف علميًا باسم “أورانغاتون”، بقدرته الفريدة على استخدام الأدوات وإظهار الذكاء.

وهذه الملاحظة الجديدة تبرهن كذلك على القدرة الاستثنائية لأشباه البشر على التكيف والاستفادة من الموارد الطبيعية المحيطة بهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الرعاية الذاتية ومعالجة الأمراض والحوادث البسيطة.

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