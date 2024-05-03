“الزكاة والضريبة” تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

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  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

3 مايو 2024

“الزكاة والضريبة” تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

اقتصاد
“الزكاة والضريبة” تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إدخال عدة تعديلات على اللوائح التنظيمية لضريبة التصرفات العقارية.

وشملت هذه التحديثات استثناءات جديدة من نطاق تطبيق الضريبة وتسهيل عمليات نقل الملكية والحيازة في مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل وتعديل تواريخ الاستحقاق للضريبة.

ومن أبرز الاستثناءات الجديدة التي أدخلتها الهيئة هو السماح للشخص بتحويل العقار المملوك له إلى حصة عينية في صندوق الاستثمار العقاري كاشتراك في رأس المال، ويشمل هذا الاستثناء جميع أنواع صناديق الاستثمار العقاري بغض النظر عن أغراضها أو طريقة الإنشاء.

كما يشترط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصة المقابلة للتصرف المحول حتى انتهاء فترة عمل الصندوق أو تصفيته، أو مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو تملك الوحدة أيهما أسبق.

وتمنح التعديلات الجديدة المزيد من المرونة في شروط استحقاق الضريبة على عقود مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل. وسيكون الاستحقاق الآن في تاريخ النقل الفعلي للملكية أو الحيازة للمالك الجديد، والذي يتم توثيقه بموجب العقد، ويجب دفع الضريبة على هذه العقود خلال 30 يوما من تاريخ النقل الفعلي للملكية أو الحيازة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه التعديلات الجديدة من خلال دليل مفصل ومبسط وضعته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على موقعها الإلكتروني.

كما تدعو الهيئة المهتمين بالاستفسار والتواصل معها لمزيد من المعلومات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

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