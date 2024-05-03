أبناء ملياردير مصري أمام المحكمة بسبب “سرقة موبايل”

عقدت محكمة بريطانية جلسة استماع إلى كاميلا الفايد ابنة محمد الفايد رجل الأعمال والملياردير البريطاني ومن أصول مصرية، بعد اتهامها بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقها.

ونفت كاميلا الفايد توجيه حراسها الشخصيين لسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقها، والموجود في قصر والدها الراحل.

واستمعت المحكمة إلى أقوال كاميلا الفايد في التهم الموجهة إليها، وزوجها محمد إسريب، 43 عامًا، بإصدارهما أوامر لضابطي الحماية الشخصية ماثيو ليتلوود، 34 عامًا، وأندرو بوت، 51 عامًا، بسرقة هاتف عمر الفايد الذي تبلغ قيمته 1900 جنيه إسترليني.

وقال ممثلو الادعاء إن السرقة وقعت في صالة الألعاب الرياضية، والتي تعود ملكيتها لعائلة الفايد، حسبما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطاينة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن حادث السرقة تم في يوم 18 مايو 2020.

وكانت كاميلا قد افتتحت مطعم “Farmacy” للأطعمة النباتية، بعد أن تركت مهنتها كرائدة أعمال في مجال الأزياء من خلال بيع علامتها التجارية “عيسى” إلى House of Fraser عام .

وتوفى محمد الفايد عن عمر ناهز الـ94 عاما إثر نوبة قلبية، شهر أغسطس الماضي، عشية الذكرى الـ 26 لوفاة ابنه دودي بصحبة الأميرة ديانا ويلز في حادث سيارة بباريس.