خطر يهدد الأطفال مواليد “التلقيح الاصطناعي”.. ما هو؟

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    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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    المستقبل الذكي

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    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

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    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - نوفمبر

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فريق التحرير

3 مايو 2024

خطر يهدد الأطفال مواليد “التلقيح الاصطناعي”.. ما هو؟

منوعات
خطر يهدد الأطفال مواليد “التلقيح الاصطناعي”.. ما هو؟

كشفت أبحاث حديثة أجراها علماء فرنسيون أن الأطفال الذين يولدون عن طريق التلقيح الاصطناعي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم في مرحلة الطفولة.

واكتشف العلماء أن الأطفال الذين تم إنجابهم باستخدام التلقيح الاصطناعي باستخدام الأجنة المجمدة لديهم فرصة أكبر بنسبة 61% للإصابة بسرطان الدم في وقت لاحق من الحياة مقارنة بأولئك الذين ولدوا بشكل طبيعي، حسبما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشاروا إلى أن الأطفال الذين تم إنجابهم عن طريق التلقيح الصناعي باستخدام أجنة غير مجمدة كانوا أكثر عرضة للخطر بنسبة 41%.

وقال الباحثون الفرنسيون، الذين تابعوا أكثر من 8.2 مليون طفل، إن النتائج التي توصلوا إليها “يجب تفسيرها بحذر”.

في ذلك السياق، علق الدكتور ريتشارد فرانسيس، نائب مدير الأبحاث في مؤسسة سرطان الدم  في بريطانيا، على الأمر، قائلا: “رغم أن البحث أُجرى  بشكل جيد، إلا أنه لا ينبغي أن تقلق الآباء الذين أنجبوا طفلاً عن طريق التلقيح الاصطناعي أو أولئك الذين يفكرون في الخضوع لعلاج الخصوبة”.

وأضاف: “يجب التعامل مع نتائج هذه الدراسة بحذر خاصة وأن هذا قد تم إجراؤه في نظام رعاية صحية مختلف عن نظامنا، وحيث يكون عدد الأطفال المصابين بسرطان الدم صغيرًا جدًا”.

وتابعت: “الأهم من ذلك أن هذه الدراسة لا يمكنها إثبات وجود سبب مباشر بين الحمل المدعوم ميكانيكيًا وخطر الإصابة بسرطان الدم، وعوامل الخطر ليست هي نفس الأسباب، وهناك عوامل خطر مختلفة لسرطان الدم مترابطة، حيث تلعب أشياء مثل العمر والجنس والعرق دورًا مهمًا أيضًا”.

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