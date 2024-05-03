تعليق إنشاء الرصيف العائم على ساحل غزة مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إيقاف إنشاء الرصيف العائم على ساحل غزة مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت “سنتكوم”، في بيان عبر منصة “إكس”، أن الرصيف البحري سيتم نقله مع السفن المشاركة في إنشائه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي لاستكماله، مشيرةً إلى أنه سيعود إلى موقعه الأصلي بعد استكماله على ساحل غزة عند استقرار حالة البحر.

وذكرت أن “الرياح العاتية المتوقعة، وأمواج البحر العالية، تسببت في ظروف غير آمنة للجنود الذين يعملون على سطح الرصيف المشيد جزئياً”.

وأضاف القيادة المركزية الأمريكية، أنه بمجرد إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، فإنه سيسمح بإيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين.

يتيح هذا الرصيف المؤقت، وهو جزء من القدرة اللوجستية المشتركة للجيش الأمريكي، إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية من السفينة إلى الشاطئ بواسطة الشاحنات، مع قيادة المركبات مباشرة من السفن وعبر الرصيف المؤقت إلى الساحل، لتصل بعدها إلى موقع التخزين على الشاطئ.