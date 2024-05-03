الهلال يحقق أرقام قياسية في بطولة الدوري بعد الفوز على التعاون

نجح فريق الهلال في تحقيق أرقام قياسية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز على التعاون في مباراة اليوم.

وفاز الهلال على التعاون بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل ثلاثية الهلال كلا من ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 40، وسعود عبد الحميد في الدقيقة 70، وصالح الشهري في الدقيقة 90+7.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 83 نقطة، حصيلة 29 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الثامنة والعشرين.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي الأرقام التي حققها في بطولة الدوري بعد 29 مباراة وهي كالتالي:

أعلى عدد انتصارات متتالية بواقع 22 انتصار.

أعلى عدد نقاط 83 نقطة، في 29 مباراة.

أعلى عدد انتصارات 27 انتصارا، من 29 مباراة.

أعلى عدد أهداف برصيد 89 هدفًا من 29 مباراة.