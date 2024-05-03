30 يوما على انتهاء مهلة ترقيم الإبل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بقاء 30 يومًا فقط على انتهاء مهلة ترقيم الإبل، والتي تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري.

ودعت الوزارة جميع مُلّاك الإبل إلى اغتنام هذه الفرصة لتسجيل إبلهم إلكترونيًا خلال هذه الفترة، وذلك دون أي رسوم مالية.

وأوضحت الوزارة أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا لجدول المخالفات المُحدد. كما أن الأنظمة تمنع تداول، وبيع، وشراء، ونقل ملكية الإبل غير المرقّمة.

وشددت الوزارة على أن ترقيم الإبل يُتيح لمُلّاكها العديد من الفوائد، تشمل:

حفظ حقوقهم

التمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم

تسهيل إجراءات نقل ملكية الإبل

رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي

تمكينهم من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة

المساهمة في ضبط حركة الإبل السائبة

تقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع

منع إتلافها للممتلكات

للتسجيل، يُمكن لمُلّاك الإبل التوجه إلى منصة “نما” الإلكترونية عبر الرابط التالي

كما يمكنهم الاطلاع على جدول العقوبات الغرامات المالية من خلال الرابط التالي