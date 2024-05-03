ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن وأحب مساعدة زملائي بالتمريرات الحاسمة

أكد ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال، بأن الزعيم لم يحسم بطولة الدوري حنى الآن، ولكنهم قريبون من اللقب، مشيرًا إلى أن الفوز بثلاثية نظيفة على التعاون أمرًا ممتاز.

وفاز الهلال على التعاون بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 83 نقطة، حصيلة 29 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الثامنة والعشرين.

وقال ميتروفيتش في تصريحات ssc: “انتصار مهم جدًا بالنسبة لنا أمام خصم جيد، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من ثلاث أهداف، ولكن تسجيل ثلاث أهداف دون استقبال هدف أمرًا ممتاز”.

وتابع: “لست في حالة بدنية بنسبة 100% بعد العودة من الإصابة، وربما أحتاج إلى مباراة أو اثنين، لكنني عدت الآن، ولدينا مباريات هامة للغاية، وإن شاء الله سأسجل أهدافًا أكثر”.

وأضاف: “أحاول دائما أن أساعد فريقي، ونحن نعمل كثيرًا في التدريبات، وفي المباريات الأخيرة حاولت أن أمرر تمريرات حاسمة، لمساعدة زملائي وهذا شيء أعمل عليه في التدريبات”.

وأختتم: “دائما أشعر بتواجد الجماهير في كل بطولة، وأشكر الجماهير على هذا الدعم، ونتمنى حسم اللقب والاحتفال مع الجماهير، ونحن لم نحسم الدوري حتى الآن، ولكننا قريبون من حسم البطولة”.